البنتاغون يرفض التعليق على القصف الأوكراني لمدينة بيلغورود الروسية

رفض البتناغون التعليق على القصف الأوكراني لمدينة بيلغورود جنوب غربي روسيا الأحد الماضي الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

إقرأ المزيد

وقال مصدر في البتناغون في حديث لوكالة "نوفوستي" :"سنترك للمسؤولين الأوكرانيين التعليق على الضربات الأخيرة التي نفذوها".

وأسفر القصف الأوكراني على مدينة بيلغورود يوم الأحد الماضي عن مصرع 19 شخصا وإصابة 27 آخرين. ولقي 15 شخصا منهم جراء انهيار جزء منزل مكون من 10 طوابق بسبب سقوط صاروخ أوكراني عليه.

المصدر: نوفوستي