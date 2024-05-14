الدفاع البريطانية: القوات البحرية ستتسلم 6 سفن جديدة لضمان عدم تخلف الغرب عن روسيا والصين

قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن البحرية البريطانية ستتسلم حوالي 6 سفن جديدة مجهزة بأسلحة الليزر ومنصات لإطلاق المسيّرات "في إطار ضمان عدم تخلف الغرب عن روسيا والصين".

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ونقلت صحيفة "تيلغراف" عن الوزير أن بريطانيا تحتاج إلى سفن جديدة لردع خصومها، معبرا عن ثقته بأن هذه السفن ستضمن "مستقبل المشاة البحرية لعقود".

وأكد أن الاستثمار في إنتاج السفن الجديدة ضروري وسط زيادة الإنفاق العسكري "في دول مثل الصين وروسيا لضمان عدم تخلف الغرب".

واعترف شابس باستحالة التنبؤ بشكل الصراعات المقبلة، وأن حشد مخزونات كبيرة من الأسلحة "لن يكون خطأ أبدا".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في البحرية البريطانية أن السفن الجديدة ستتميز بتعدد استخداماتها وستكون أرخص في الصيانة وأكثر "صداقة للبيئة" بفضل استخدامها أنواعا مختلفة من الوقود.

المصدر: نوفوستي