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"العفو الدولية" تطالب بلدان العالم بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة

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AP
قطاع غزة
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طالبت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة وبريطانيا ودولا أخرى بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة، محذرة من أنها تخاطر بأن تصبح شريكة في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

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وجاء في بيان صحفي صدر عن المنظمة: "يجب على حلفاء إسرائيل بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا التوقف عن تقديم المساعدات العسكرية وبيع الأسلحة لإسرائيل التي تنتهك قواتها وبشكل ممنهج حقوق المدنيين الفلسطينيين".

وأضاف البيان أن "الحكومات التي تواصل تزويد الحكومة الإسرائيلية بالأسلحة تخاطر بأن تصبح شريكة في جرائم الحرب" التي ترتكبها إسرائيل.

وفي وقت سابق حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنه يمكن أن يتوقف عن تزويد إسرائيل بالقنابل الجوية وقذائف المدفعية، إذا قامت إسرائيل بتوسيع عمليتها العسكرية في قطاع غزة إلى رفح.

كما علقت واشنطن نقل دفعة من 3.5 ألف قنبلة لإسرائيل.

المصدر: نوفوستي

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