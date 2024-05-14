 
مباشر

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب الجيش تأجيل التحقيق في هجوم 7 أكتوبر

أخبار العالم

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب الجيش تأجيل التحقيق في هجوم 7 أكتوبر
Globallookpress
جندي إسرائيلي يقف في طريق مستوطنين يريدون العبور إلى قطاع غزة لتشييد مستوطنة.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xj6d

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب الجيش تأجيل التحقيق في فشل استخباراتي محتمل سبق هجوم "حماس" في 7 أكتوبر الماضي.

رحب "مكتب مراقب الدولة" في إسرائيل، الذي يتولى التحقيق في الفشل الاستخباراتي المحتمل، بهذا القرار من المحكمة العليا، وقال إنه "يتوقع من جميع الجهات الخاضعة للرقابة أن تأمر موظفيها بالامتثال للواجب المفروض عليهم والتعاون الكامل".

إقرأ المزيد
مراقب الدولة في إسرائيل يبدأ تحقيقا عسكريا بهزيمة الجيش أمام
مراقب الدولة في إسرائيل يبدأ تحقيقا عسكريا بهزيمة الجيش أمام "القسام" في 7 أكتوبر

وكان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي صرح، يوم الأحد الماضي، بأنه "يتحمل مسؤولية فشل الجيش في الدفاع عن مدنيينا في 7 أكتوبر". وأنه يُنظر إلى الهجوم على أنه "فشل استخباراتي على نطاق واسع".

ويوم أمس، عبّر رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي رونين بار عن الشعور السائد لدى جميع الإسرائيليين بالخسارة والفشل في توفير الغطاء الأمني لشعب إسرائيل في الـ7 من أكتوبر.

وقال في خطاب له: "نحن نحقق بعمق في دور الشاباك في مواجهة هجوم حماس. إنه تحقيق مؤلم وهام. وسوف نتعلم من هذا ونصحّح المطلوب".

المصدر: "سي إن إن" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا