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زيلينسكي يشن حملة تغييرات في جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية تطال النائب الأول للجهاز

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زيلينسكي يشن حملة تغييرات في جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية تطال النائب الأول للجهاز
Офис президента Украины
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سلسلة تغييرات وظيفية في جهاز الاستخبارات الأوكرانية الخارجية.

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وأوضح مرسوم رئاسي اليوم الاثنين أن حملة التغيرات طالت النائب الأول لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية أندريه ألكسينكو.

وبحسب المرسوم تمت إقالة ألكسينكو من منصبه، وورد في المرسوم الذي نشر عبر الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي: "إقالة أندريه فيكتوروفيتش ألكسينكو من منصب النائب الأول لرئيس جهاز المخابرات الخارجية في أوكرانيا".

ونشر الموقع أيضا مرسوما ثانيا يقضي بتعيين أوليغ لوغوفسكي نائبا لرئيس جهاز المخابرات الخارجية خلفا لألكسينكو.

هذا وشغل ألكسينكو منصب النائب الأول لجهاز الاستخبارات الأوكرانية الخارجية منذ خريف عام 2017.

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زيلينسكي يقيل المسؤول عن أمنه الشخصي
زيلينسكي يقيل المسؤول عن أمنه الشخصي

وسبق أن أقال زيلينسكي  في وقت سابق من الشهر الجاري المسؤول عن أمنه الشخصي، وذلك بعد يومين من زعم السلطات الاوكرانية أنها احبطت "مؤامرة روسية هدفت الى اغتيال زيلينسكي والعديد من كبار المسؤولين العسكريين".

المصدر: نوفوستي 

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