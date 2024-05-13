بولندا تلغي محادثات مع أوكرانيا بسبب شبهات فساد

أعلن نائب وزير الزراعة البولندي ميشال كولودزيتشاك إلغاء المفاوضات مع أوكرانيا حول القضايا الزراعية في 14 مايو، بسبب تهم فساد طالت بعض المفاوضين الأوكرانيين.

وأضاف ئاب الوزير في مقابلة مع صحيفة "Dziennik Gazeta Prawna" أن "المفاوضات توقفت لأن بعض ممثليها متهمون بالفساد.. لقد خططنا للجولة التالية من المفاوضات في 14 مايو، لكنها ألغيت".

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وشدد الوزير أنه لن يتم إجراء أي مفاوضات مع "الأشخاص الذين وجهت إليهم اتهامات بالفساد دون ذكر أسمائهم".

ولفت إلى أن وزارة الزراعة البولندية فشلت في حل كافة مشاكل المزارعين، مما أدى إلى احتجاجاتهم الحاشدة. قائلا: "لم نحل كل شيء، لأن الوضع ليس سهلا".

وبدأت الاحتجاجات الحاشدة للمزارعين في بولندا في 9 فبراير. ويطالب المنتجون الزراعيون بالحد من استيراد المنتجات الزراعية الرخيصة من أوكرانيا أو حظرها بالكامل، وتعزيز الدعم لتربية الماشية الوطنية، كما يعربون عن عدم موافقتهم على استراتيجية الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، والتي تتوخى تحقيق مستوى الصفر من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.

وتعقدت العلاقات البولندية الأوكرانية بشكل ملحوظ بسبب الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية، وقررت المفوضية الأوروبية في 15 سبتمبر 2023، عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي، لكنها ألزمت كييف بإدخال تدابير مراقبة الصادرات.

المصدر: تاس