حراك المزارعين.. المحتجون البولنديون يتوافدون إلى الحدود مع ليتوانيا لمنع دخول الحبوب الأوكرانية

أعلن منسق تظاهرات المزارعين البولنديين بدء توافد المحتجين إلى الحدود مع ليتوانيا، لمنع إعادة تصدير الحبوب الأوكرانية من ليتوانيا إلى بولندا بعد منحها شهادات منشأ ليتوانية.

وأضاف المزارع كارول بيتشينسكي منسق الاحتجاجات: "الجو السائد هو منع كل حركة المرور. لن نسمح بمرور أي شيء".

إقرأ المزيد

وتابع: "يريد المزارعون البولنديون منع حركة البضائع بشكل كامل عبر الحدود مع ليتوانيا من أجل وقف "تدفق الحبوب".

وأضاف: "سيغلق المزارعون اليوم الجمعة الساعة 10:00 (12:00 بتوقيت موسكو) أكبر نقطة عبور حدودية مع ليتوانيا، بودزيسكو. لقد خططوا في البداية لمنعه لمدة أسبوع".

وتابع قائلا: "تدخل الحبوب الأوكرانية إلى لوبلان أو بودكارباتسكي وهذا مسموح به على الرغم من الحظر. ثم يتم إرسال الشاحنات إلى ليتوانيا. وتتوقف السلطات البولندية عن تتبع هذا النقل بعد عبور الحدود مع ليتوانيا. ثم تعود السيارة المحملة بالحبوب إلى الحدود ويتم تغيير الوثائق لتصبح الشحنة منتجة في الاتحاد الأوروبي وتدخل البلاد بحرية".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر في عام 2022 إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الأوكرانية، وخصوصا المنتجات الزراعية، ما وجه ضربة إلى المزارعين في عدد من البلدان الأوروبية وأثار احتجاجات بينهم.

ويعارض المزارعون الأوروبيون سياسة الاتحاد الأوروبي التي منحت تسهيلات لصادرات المنتجات الزراعية الأوكرانية الاقل سعرا بالمقارنة مع المنتجات الاوروبية، مما قلل قدرة المزارعين الأوروبيين على التنافس وقلل أرباحهم.

المصدر: نوفوستي