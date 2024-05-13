الأمن الروسي يعتقل موظفا سابقا في شركة "ياندكس" بتهمة تمويل قوات كييف

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال موظف سابق في شركة "ياندكس" الروسية للتكنولوجيا الرقمية بتهمة الخيانة، بعد كشف تمويله القوات الأوكرانية ونظام كييف.

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وجاء في بيان الأمن الروسي: "كشفت أجهزتنا في مقاطعة نيجني نوفغورود نشاط موظف سابق في شركة "ياندكس" انخرط في تمويل القوات الأوكرانية، وممارسة أنشطة ضد أمن روسيا".

وكشف التحقيق أنه مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دأب المتهم على تحويل أمواله شخصية إلى حساب صندوق أوكراني لشراء المدرعات والذخيرة والمعدات العسكرية والأدوية للجيش الأوكراني.

وأضاف الأمن الفدرالي أن المعتقل غادر الأراضي الروسية بعد استدعائه للخدمة العسكرية، كما لوحق قبل ذلك إداريا على خلفية مشاركته في مظاهرات غير مرخصة.

المصدر: تاس