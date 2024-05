"مملكة كوكب القردة" يتصدر شباك التذاكر

تصدر فيلم مملكة كوكب القردة (kingdom of the planet of the apes) شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع مع افتتاحه في أمريكا الشمالية محققا 56.5 مليون دولار، بحسب شركات التوزيع.

ووفقا لتقديرات شركات التوزيع يوم الأحد، فقد أعطت هذه الافتتاحية زخما قويا ومدعاة للتفاؤل في موسم "غير مؤكد" في دور العرض.

وحقق الفيلم الذي أنتجته شركتا 20th Century Studios وDisney ، ثالث أعلى افتتاح لهذا العام، بعد العرض الأول لفيلم "Dune:Part Two" الذي حقق 81.5 مليون دولار في أوائل مارس، والافتتاح المحلي لفيلم "Kung Fu Panda 4" الذي حقق 58.3 مليون دولار بعد ذلك بأسبوع.

ويأتي الأداء القوي لفيلم "مملكة كوكب القردة" بعد أسبوع من البداية الفاترة لفيلم "The Fall Guy " للنجم رايان غوسلينغ، مما يشير إلى أن صيف عام 2024 من المرجح أن يشهد انخفاضًا كبيرًا بعد سحر ثنائية باربي وأوبنهايمر في 2023.

حقق فيلم "مملكة كوكب القردة" بسهولة أكثر من بقية المراكز العشرة الأولى مجتمعة.

تراجع فيلم ""The Fall Guy " إلى المركز الثاني محققا 13.7 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع و49.7 مليون دولار في أسبوعين وهو من انتاج شركة يونيفرسال ستوديوز.

احتل فيلم "Challengers" للنجمة زندايا ومن إنتاج شركة "أمازون إم جي إم" المركز الثالث بإيرادات بلغت 4.7 مليون دولار، محققا 38 مليون دولار بعد ثلاثة أسابيع من العرض.

وكان افتتاح فيلم "مملكة كوكب القردة" من إخراج ويس بول، ثاني أفضل أداء لفيلم في السلسلة، بعد افتتاح فيلم "بزوغ كوكب القردة" (Dawn of the Planet of the Apes) عام 2014 والذي حقق 72 مليون دولار. وهو الفيلم العاشر في سلسلة "كوكب القردة" (Planet of the Apes) التي بدأت عام 1968.

