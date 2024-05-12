قطر للطاقة تستحوذ على حصة في منطقتين استكشافيتين للغاز في مصر

أعلنت شركة قطر للطاقة اليوم الأحد استحواذها على حصّة في منطقتين استكشافيتين للغاز في مصر بنسبة 40% بموجب اتفاقية مع شركة "إكسون موبيل الأميركية" المتعددة الجنسيات.

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وأوضحت الشركة في بيان رسمي أنه وبموجب بنود الاتفاقية، ستحصل قطر للطاقة على حصة تبلغ 40% من اتفاقية الامتياز لمنطقتي "القاهرة ومصري" البحريتين، بينما ستحصل إكسون موبيل (الشركة المشغّلة) على الحصة المتبقية والبالغة 60%، دون توضيح قيمة هذه الصفقة.

ومن جانبه قال وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" سعد بن شريده الكعبي: "يسعدني أن نشارك في منطقتي استكشاف القاهرة ومصري البحريتين، وهو ما سيعزز من تواجد قطر للطاقة في مصر ويدعم برنامجنا الطموح للاستكشاف الدولي".

وأضاف الكعبي: "نتطلع إلى العمل مع شريكتنا الاستراتيجية "إكسون موبيل" والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في هذه المنطقة الواعدة".

هذا ومنحت منطقتا "القاهرة" و"مصري" الاستكشافيتان لشركة "إكسون موبيل" في يناير 2023، وتبلغ مساحة المنطقتين حوالى 11.400 كلم مربع في مياه يراوح عمقها بين 2000 إلى 3000 آلاف متر.

واستأنفت القاهرة والدوحة العلاقات الدبلوماسية في العام 2021، بعدما قطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر في العام 2017 على خلفية اتهامها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، آخذة عليها تقرّبها من إيران، وهو ما نفته الدوحة مراراً.

المصدر: أ ف ب