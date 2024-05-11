"الأونروا": نحو 150 ألف شخص فروا من رفح

أعلنت وكالة "الأونروا" أن نحو 150 ألف شخص فروا من رفح جنوبي قطاع غزة بحثا عن مكان آمن مع اشتداد وتيرة القصف الإسرائيلي.

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وكتبت الوكالة في صفحتها على منصة "إكس": "أينما تنظر الآن في غرب رفح هذا الصباح، تجد العائلات تحزم أمتعتها. الشوارع أصبحت خالية بشكل ملحوظ".

وأضافت: "تقدر "الأونروا" أن 150 ألف شخص قد فروا حتى الآن من رفح بحثا عن الأمان، وقد تأثر ما لا يقل عن 300 ألف شخص مع تلقي مناطق أخرى في قطاع غزة أوامر إخلاء جديدة اليوم، باتجاه وسط رفح في الجنوب وجباليا في شمال غزة".

ويعيش في رفح 1.5 مليون فلسطيني، غالبيتهم في خيام مؤقتة بعد فرارهم من شمال غزة بعد العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل على شمال ووسط قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية "محدودة" كما وصفها، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الماضي، للسيطرة على معبر رفح حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.

وتهدد إسرائيل منذ أشهر عدة بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في رفح لإلحاق الهزيمة بحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى التي تقول إنها تتحصن هناك.

المصدر: سبوتنيك