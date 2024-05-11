الاتحاد الأوروبي يوافق على مشروع "سري" لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

أفادت صحيفة "ويلت أم زونتاغ" بأن الاتحاد الأوروبي وافق على مشروع الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وأن بروكسل تبحث حاليا نص المشروع مع كييف.

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ونقلت الصحيفة عن مشروع الضمانات أن سفراء 27 دولة في الاتحاد الأوروبي وافقوا مؤخرا على مشروع "سري" من 11 صفحة يؤكد نية بروكسل تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا حتى نهاية يونيو القادم، على أن تستمر هذه الضمانات حتى انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".

وتشمل الضمانات "إسهام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بقسط حاسم في ضمان الأمن العاجل والآجل وصمود أوكرانيا من خلال تقديم المساعدات العسكرية والمدينة والاقتصادية والتجارية والمالية والإنسانية لها، وتقاسم النازحين منها ودعم الإصلاحات وإعادة الإعمار وتقديم الدعم الدبلوماسي، على أن يلبي الاتحاد الأوروبي احتياجات أوكرانيا خلال 24 ساعة إن تعرضت للعدوان".

وأشارت الصحيفة إلى أن بروكسل استبعدت احتمال تدخل القوات الأوروبية في نزاع أوكرانيا، لكنها تعهدت بمواصلة إمدادات الأسلحة وتدريب العسكريين وتقديم المساعدة في إصلاح قطاع الأمن وإزالة الألغام والتعاون في مواجهة التهديدات الهجينة والهجمات السيبرانية.

المصدر: تاس