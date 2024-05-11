البنتاغون يوقع عقدا لإنتاج صواريخ GMLRS لأوكرانيا

أعلن البنتاغون التوقيع على عقد مع شركة "لوكهيد مارتن" بقيمة 332 مليون دولار لإنتاج منظومات صواريخ GMLRS وتوريدها إلى أوكرانيا.

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وجاء في بيان البنتاغون: "تلقت شركة "لوكهيد مارتن" تعديلا على عقد بقيمة 332.1 مليون دولار لإنتاج الصواريخ الموجهة GMLRS".

وتقوم الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بصواريخ GMLRS بشكل نشط كجزء من برنامج البنتاغون لإخراج الأسلحة والذخائر من مستودعات الجيش الأمريكي والشراء اللاحق لأسلحة جديدة من المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.

وأكدت روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجر دول الناتو بشكل مباشر في النزاع وأن أي أسلحة لأوكرانيا هدف مشروع لروسيا.

المصدر: نوفوستي