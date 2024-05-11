 
مباشر

البنتاغون جهز مسبقا دفعة من الأسلحة لأوكرانيا قبل الإعلان عن حزمة المساعدات

أخبار العالم

البنتاغون جهز مسبقا دفعة من الأسلحة لأوكرانيا قبل الإعلان عن حزمة المساعدات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xilu

أقر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأنه قبل الإعلان عن المساعدات الجديدة لكييف، كانت الولايات المتحدة قد أعدت مسبقا بعض الأسلحة اللازمة لإرسالها لكييف.

إقرأ المزيد
واشنطن تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
واشنطن تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

وقال للصحفيين تعليقا على إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا: "تحسبا لتلقي محتمل لتمويل إضافي تقدمنا ​​قليلا مسبقا في إعداد بعض الأمور المهمة".

وأوضح أن كييف نفسها مسؤولة عن الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا ومصيرها النهائي، ولكن هناك حاجة ماسة إليها في المواجهات على محور خاركوف.

وأكدت روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع وأن أي أسلحة لأوكرانيا هدف مشروع لروسيا. 

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)