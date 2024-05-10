ناشطتان بيئيتان تحاولان إتلاف نسخة من "ماغنا كارتا" في بريطانيا

هاجمت ناشطتان صندوقا زجاجيا يحتوي على نسخة أصلية من الماغنا كارتا في المكتبة البريطانية يوم الجمعة، لكنهما لم تلحقا سوى ضرر طفيف بالصندوق المعزز وبالتالي لم تضرا بالوثيقة.

الناشطتان، وهما تنتميان إلى جمعية "أوقفوا النفط" التي سببت تعطيلا موسعا في بريطانيا خلال حملتها لإنهاء اعتماد العالم على الوقود الأحفوري، استخدمتا مطرقة وإزميلا لتحطيم الصندوق.

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وقد نشرت الكاهنة سو بارفيت، 82 عاما، وجودي بروس، 85 عاما، وهي معلمة أحياء متقاعدة، بيانا قالتا فيه إنهما استهدفا الوثيقة لتسليط الضوء على أخطار تغير المناخ.

وقالت بارفيت: "الماغنا كارتا تحظى باحترام كبير ولها أهمية كبرى بالنسبة لتاريخنا، لحرياتنا ولقوانينا. لكن لن تكون هناك حرية ولا سيادة قانون ولا حقوق إن سمحنا بانهيار المناخ لتكون الكارثة التي تهددنا الآن."

ناشطات مناخ طاعنات في السن يحاولن تحطيم الزجاج الذي يحمي الوثيقة التاريخية "ماجنا كارتا" التي لا تُقدر بثمن مستخدمين مطرقة وإزميل.



الوثيقة عمرها أكثر من 800 عام والحادثة وقعت قبل قليل في المتحف البريطاني والمرأتين أعمارهن أكثر من 80 عام.pic.twitter.com/ELRfbWvLI4 — إياد الحمود (@Eyaaaad) May 10, 2024

وقالت شرطة العاصمة في لندن إن الشخصين اعتقلا.

وتدخل فريق أمن المكتبة لمنع وقوع مزيد من الضرر للصندوق المحيط بالوثيقة، التي تعد إحدى الوثائق المؤسِّسة للديمقراطية الغربية.

وأغلقت قاعة الكنوز مؤقتا حتى إشعار آخر، وفقا للمكتبة.

جدير بالذكر أن وثيقة "ماغنا كارتا" هي بالنسبة للبريطانيين الوثيقة التي تشكل نواة ما يصفونه بـ"الديمقراطية".

وقد أجبرت الطبقة الأرستقراطية في إنجلترا عند توقيعها عام 1215 الملك على قبول القوانين الجديدة وتقييد سلطاته.

المصدر: اسوشيتد برس