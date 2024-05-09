كاميرون يتهرب من الإجابة عن إمكانية تعليق بريطانيا صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

تجنب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت لندن ستتبع واشنطن وتعلق هي الأخرى صادرات الأسلحة إلى إسرائيل وسط مخاوف من توسيع العملية العسكرية في رفح.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل قال كاميرون في المؤتمر الوطني البريطاني للأمن السيبراني: "لدينا إجراءات واضحة للغاية لإصدار تراخيص التصدير، وهي من أكثر الإجراءات صرامة في العالم. نتبعها بعناية شديدة وسنواصل القيام بذلك في المستقبل".

وقال وزير الخارجية البريطاني إن هناك "اختلافا جوهريا" بين موقفي الولايات المتحدة وبريطانيا في ما يتعلق بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

ووفقا له، فإن واشنطن هي "مورد رئيسي للأسلحة إلى إسرائيل" بينما تصدر لندن فقط عددا من التراخيص التي تسمح للشركات البريطانية ببيع "عدد صغير جدا" من الأسلحة، مضيفا أن صادرات الدفاع البريطانية إلى إسرائيل تبلغ "أقل بكثير من 1%" من إجمالي الإمدادات العسكرية لإسرائيل.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس وزارة الخارجية البريطانية إن لندن لن تدعم أي عملية واسعة النطاق في رفح حتى يتم تقديم "خطة واضحة للغاية" لضمان سلامة المدنيين.

هذا وقد دخلت القوات البرية الإسرائيلية ليلة الثلاثاء الماضي، مدينة رفح، التي نزح إليها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني بسبب العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي وقت لاحق أمس الأربعاء أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن الحديث يدور حول شحنة واحدة من المساعدات العسكرية.

المصدر: نوفوستي