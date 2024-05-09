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أردوغان: تركيا تتابع الوضع في أوكرانيا عن كثب

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أردوغان: تركيا تتابع الوضع في أوكرانيا عن كثب
AP
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تتابع الوضع في أوكرانيا عن كثب، وتدعو إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

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وجاء في بيان صدر عن مكتب الرئاسة التركية بعد مكالمة هاتفية أجراها أردوغان مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الخميس: "تم خلال المحادثة بحث العلاقات الثنائية بين تركيا والبرازيل والمسائل الدولية والإقليمية. الرئيس أردوغان أكد أن موقف البرازيل الرافض للجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية يستحق الإعجاب ومن الضروري تنشيط جهود وقف إطلاق النار، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأشير في البيان إلى أن أردوغان أكد أنه "رغم موافقة حماس على وقف إطلاق النار لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها وممارسة القتل الجماعي، ومن الضروري في هذه المرحلة دعم مبادرات الاعتراف بدولة فلسطين".

وتابع البيان: "أكد الرئيس أردوغان أن تركيا تتابع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عن كثب وتدعو الطرفين للعودة إلى المفاوضات والعمل على إحلال السلام العادل على أساس الحقوق والقانون".

المصدر: نوفوستي

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