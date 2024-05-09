الدفاع الروسية تعلن حصيلة خسائر القوات الأوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 845 عسكريا وإسقاط 28 مسيرة وعشرات الصواريخ الغربية أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وألحقت أضرارا بالعدو في محيط قرية بوروفايا بمقاطعة خاركوف وصدت هجوما في منطقة محطة سينكوفكا للسكك الحديدية في المقاطعة وكبدت العدو 40 قتيلا ودمرت مدافع وأسلحة له.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت هجوما مضادا في منطقة كراسنويه بجمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو 215 عسكريا ومدافع غربية وناقلتي جند مدرعتين إحداهما M113 أمريكية.

حسنت قوات "المركز" مواقعها في دونيتسك وتم صد 10 هجمات وتكبيد العدو 380 جنديا ومدافع غربية ودبابة وآليات عسكرية.

عززت قوات "الشرق" مواقعها وصدت هجوما في محيط ستارومايورسكويه بجمهورية دونيتسك وبلغت خسائر العدو 175 عسكريا ومدافع غربية ودبابتين وناقلتي جند مدرعتين.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعات زابوروجيه وخيرسون ودنيبروبيتروفسك وكبدته 35 عسكريا وآليات ومدافع غربية.

تدمير مستودع للذخيرة ومركز قيادة أوكراني.

إسقاط صاروخي ATACMS تكتيكيين أمريكيين و15 صاروخا تشيكيا Vampire، وصاروخ HIMARS أمريكي، و5 قنابل موجهة من نوع Hammer فرنسية

إسقاط 28 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية