 
مباشر

موسكو: مسار واشنطن والغرب التصعيدي يدفع روسيا لتعزيز قدراتها النووية

أخبار العالم

موسكو: مسار واشنطن والغرب التصعيدي يدفع روسيا لتعزيز قدراتها النووية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xibp

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من أن سياسات الولايات المتحدة والغرب التصعيدية تدفع روسيا لتعزيز إجراءاتها للردع النووي.

وقال ريابكوف: "احتمالات الاستخدام الأول للأسلحة النووية منصوص عليها بوضوح في العقيدة العسكرية الروسية وأساسيات سياسة روسيا للردع النووي".

إقرأ المزيد
الخارجية الروسية: الغرب نسي دروس الماضي ويمضي نحو سباق التسلح
الخارجية الروسية: الغرب نسي دروس الماضي ويمضي نحو سباق التسلح

وتابع: "الوضع يتغير، ولذا فإن مدى ارتباط الوثائق الأساسية في هذا المجال باحتياجات ضمان أمننا قيد البحث بشكل مستمر. نحذر خصومنا من أن مسارهم التصعيدي يضطرنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز قدراتنا على الردع النووي".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)