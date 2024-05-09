موسكو: مسار واشنطن والغرب التصعيدي يدفع روسيا لتعزيز قدراتها النووية

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من أن سياسات الولايات المتحدة والغرب التصعيدية تدفع روسيا لتعزيز إجراءاتها للردع النووي.

وقال ريابكوف: "احتمالات الاستخدام الأول للأسلحة النووية منصوص عليها بوضوح في العقيدة العسكرية الروسية وأساسيات سياسة روسيا للردع النووي".

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وتابع: "الوضع يتغير، ولذا فإن مدى ارتباط الوثائق الأساسية في هذا المجال باحتياجات ضمان أمننا قيد البحث بشكل مستمر. نحذر خصومنا من أن مسارهم التصعيدي يضطرنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز قدراتنا على الردع النووي".

المصدر: نوفوستي