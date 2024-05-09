قائد "نوراد": الولايات المتحدة غير قادرة على صد هجوم بحجم الغارة الإيرانية على إسرائيل

اعترف قائد قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (نوراد) غريغوري جيلو بأنه لا يملك الوسائل الكافية لصد هجوم جوي مماثل في حجمه للغارة الإيرانية التي شنت على إسرائيل في أبريل.

وقال جيلو خلال جلسة استماع بالكونغرس: "أعداد الوسائل الموجودة لدينا الآن في المنطقة ليست كافية لصد هجوم بهذا الحجم".

ولعبت الولايات المتحدة وبريطانيا دورا نشطا في صد الغارة الإيرانية.

وفي ليلة 14 أبريل، ردا على قصف قنصليتهم في سوريا، أطلق الإيرانيون حوالي 350 مسيّرة هجومية وصواريخ باليستية وصواريخ كروز على إسرائيل، وتم اعتراض 99٪ منها، بحسب إسرائيل.

المصدر: "نوفوستي"