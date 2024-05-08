مسؤولون إسرائيليون يعربون عن خشيتهم من تبعات تعليق شحنة الأسلحة الأمريكية على صفقة الرهائن

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مسؤولين إسرائيليين أعربوا عن شعورهم العميق بالإحباط والخشية من تبعات قرار واشنطن تعليق تسليم شحنة من القنابل الثقيلة لإسرائيل على سير صفقة الرهائن.

ونقلت هيئة البث عن المسؤولين أن "هذه الخطوة قد تعرض للخطر صفقة الرهائن التي وصلت إلى مرحلة حرجة".

وبحسب المسؤولين، فقد أبلغت إسرائيل الأمريكيين بضرورة ممارسة الضغط على "حماس" وليس على تل أبيب.

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وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قد صرح بأن واشنطن تقوم بدراسة تعليق إمدادات عسكرية أخرى لإسرائيل وذلك بعد إيقافها مؤقتا نقل شحنة من الذخيرة الثقيلة إلى تل أبيب.

ويوم الأربعاء أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تعليق شحنات الأسلحة من الذخيرة الثقيلة مؤقتا لإسرائيل، بسبب الخلافات والجدل مع تل أبيب حول اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال أوستن: "لقد أوضحنا منذ البداية أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تشن هجوما كبيرا على رفح دون مراعاة وحماية المدنيين في ساحة المعركة تلك مرة أخرى، أثناء قيامنا بتقييم الوضع، قمنا بتعليق شحنة واحدة من الذخائر الثقيلة".

ويتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لضغوط من أعضاء داخل حزبه لوضع شروط على المساعدات لإسرائيل بعد أن رفضت الأخيرة السماح بدخول المساعدات إلى غزة.

هذا وتوغلت القوات الإسرائيلية في مدينة رفح فجر الثلاثاء بعد أن أعلنت تل أبيب أن عرض الهدنة الذي قدمته حماس لا يلبي مطالبها، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن اجتياحا إسرائيليا لمدينة رفح سيكون أمرا "لا يحتمل".

المصدر:"RT+"i24news