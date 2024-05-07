مادورو: بوتين أحد أعظم قادة العالم

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "أحد أعظم قادة العالم" بعدما أوصل روسيا إلى مستوى قوة عظمى حديثة.

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وقال مادورو: "فلاديمير بوتين هو واحد من أعظم قادة هذا العالم، لقد أوصل روسيا إلى مرحلة التطور التي جعلتها بالفعل واحدة من القوى العظمى الحديثة".

وأضاف: "بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991، أعاد بوتين بناء روسيا ولم شملها في وقت قياسي ووصل بها إلى أعلى مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والعسكرية".

وفقا لمادورو، فإن الفوز في الانتخابات الأخيرة "يظهر أن الشعب الروسي يقف إلى جانب بوتين".

وتابع: "وأنا أقول له من هنا، من فنزويلا، شعبنا يحبك، ودعما واحتراما لك سنواصل التحرك معا نحو عالم متعدد الأقطاب، هذا هو مصيرنا".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيؤدي اليمين الدستورية وسيتولى رسميا منصب رئيس الدولة لولاية جديدة اليوم الثلاثاء 7 مايو، خلال حفل تنصيب يقام في الكرملين.

المصدر: نوفوستي