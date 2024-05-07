إيلون ماسك يلتقي بالرئيس الأرجنتيني
AP Susan Walsh, File
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التقى الملياردير الأمريكي، مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.
ونشر ماسك في حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي صورة له مع الرئيس ميلي، واصفا اللقاء بـ"الرائع"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
Great meeting with President @JMilei! pic.twitter.com/qhZdAvJ5bf— Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2024
وجدير بالذكر أن هذا ليس اللقاء الأول لإيلون ماسك مع الرئيس الأرجنتيني، إذ أنهما قد التقيا في ولاية تكساس الأمريكية في أبريل الماضي.
وسبق لماسك أن أعرب عن إعجابه بالرئيس الأرجنتيني المعروف بمواقفه الليبرتارية الراديكالية. وعبر عن ثقته بأن ميلي سيكون قادرا على ضمان الازدهار للأرجنتين.
المصدر: RT