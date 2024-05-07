إيلون ماسك يلتقي بالرئيس الأرجنتيني

التقى الملياردير الأمريكي، مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.

ونشر ماسك في حسابه على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي صورة له مع الرئيس ميلي، واصفا اللقاء بـ"الرائع"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وجدير بالذكر أن هذا ليس اللقاء الأول لإيلون ماسك مع الرئيس الأرجنتيني، إذ أنهما قد التقيا في ولاية تكساس الأمريكية في أبريل الماضي.

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وسبق لماسك أن أعرب عن إعجابه بالرئيس الأرجنتيني المعروف بمواقفه الليبرتارية الراديكالية. وعبر عن ثقته بأن ميلي سيكون قادرا على ضمان الازدهار للأرجنتين.

المصدر: RT