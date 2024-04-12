رئيس الأرجنتين يزور مرافق "تسلا" ويلتقي بــ إيلون ماسك في تكساس

التقى الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي مع إيلون ماسك في تكساس، وعرض عليه المساعدة في القضية المتعلقة بمنصة "X" المقدمة للمحاكم البرازيلية.

وكتب السكرتير الصحافي للرئاسة الأرجنتينية مانويل أدورني على "X": التقى الرئيس خافيير مايلي اليوم مع إيلون ماسك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، بعد زيارة منشأة التصنيع الخاصة بالشركة في أوستن، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية.

وفقا له، عرض الرئيس على رجل الأعمال التعاون في إطار المحاكمة الخاصة بقضية "X" الجارية في البرازيل. إضافة لذلك، اتفقت مايلي وماسك على ضرورة تحرير السوق، وحماية الأفكار المدافعة عن الحرية.

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في وقت سابق من يوم 8 أبريل، أفادت بوابة G1 أن المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل أمرت بفتح تحقيق ضد إيلون ماسك لعدم امتثاله لقرار المحكمة الذي يلزمه بتقييد أو تعليق عمل بعض الحسابات في "X".

وفي 11 أبريل، قال ماسك إن شبكته الاجتماعية تلقت استفسارا من الكونغرس الأمريكي يطالب بتوضيح أسباب الخلاف، والانتهاكات القانونية التي ارتكبتها السلطات البرازيلية.

المصدر: تاس