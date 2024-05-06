موقف لافت من حزب الشعب الجمهوري التركي بشأن فلسطين

في موقف لافت، ويعد تحولا في موقف أكبر أحزاب المعارضة التركية، ارتدى زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، الحطة الفلسطينية، وحمل علمي تركيا وفلسطين، في فعالية حزبية.

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وقال أوزغور أوزيل إن "هذا الوشاح (الحطة الفلسطينية) يهدف إلى تذكيرنا بمواقف دينيز غيزميش من القضية الفلسطينية، ولمواصلة موقفه"، مضيفا أن "طريق دينيز غيزميش، هو طريق جميع أعضاء حزب الشعب الجمهوري".

من هو دينيز غيزميش Deniz Gezmiş؟

هو ناشط سياسي، وثوري شيوعي، ماركسي لينيني تركي، ولد في يوم 27 شباط 1947 في منطقة آياش بولاية العاصمة التركية أنقرة.

وهو أحد مؤسسي ما يعرف بجيش التحرير الشعبي التركي، وقد عرف بمعارضته للحكومة التركية في فترة الستينيات.

انضم غيزميش إلى الشيوعية وهو في الجامعة، وعرف باشتراكه بخطف عمال أمريكيين في تركيا، ومن ثم هرب إلى الجبال مع أصدقاء شيوعيين، وكان متأثرا بتشي جيفارا في ذلك الوقت.

في فترة من الفترات، سافر غيزميش إلى فلسطين، واشترك مع الثورة الفلسطينية وحارب الإسرائيليين، ثم أصيب هناك وعاد إلى تركيا، حيث تمكنت السلطات التركية بوقت لاحق من إلقاء القبض عليه سنة 1971، وتم إعدامه في مثل هذا اليوم 6 مايو 1972.

المصدر: RT

علام صبيحات- أنقرة