وزير الخارجية التركي: إن لم نستخلص درسا من الحرب في غزة تنتظرنا حروب أخرى

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه إذا لم يتم استخلاص درس من الحرب في قطاع غزة ستنتظرنا حروب أخرى.

وقال فيدان في مقابلة مع قناة "العربية" نقلتها وكالة "الأناضول": "إن لم نستخلص درسا من هذه المأساة (غزة) ونحقق حل الدولتين فلن تكون هذه حرب غزة الأخيرة وستنتظرنا حروب ودموع أخرى".

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وأكد أن "التوتر بين إيران وإسرائيل قد يكون نذير حرب أكبر رغم أن الوضع يبدو هادئا الآن".

وشدد على أنه "يجب دعوة إسرائيل إلى قبول حدود 1967 وليس فقط "حماس" بل جل الأحزاب والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها "فتح" توافق على إقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967".

وتعاني مناطق قطاع غزة من حالة مأساوية بسبب الانقطاع الكامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة والحصار الخانق.

وتحذر الأمم المتحدة من أن غزة تواجه مجاعة مشتكية من "عقبات هائلة" أمام وصول المساعدات وتوزيعها في أنحاء القطاع.

وكانت إيران شنت في 14 أبريل ضربة مكثفة على إسرائيل ردا على استهداف الجيش الإسرائيلي مقر القنصلية الإيرانية في دمشق. من جانبها ردت إسرائيل بضربة محدودة قالت إنها استهدفت موقعا عسكريا قرب مدينة أصفهان الإيرانية في 19 أبريل.

المصدر: "الأناضول"