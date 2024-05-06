سوناك يعترف: المحافظون قد لا يفوزون في الانتخابات العامة

اعترف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن حزب المحافظين قد لا يفوز في الانتخابات العامة بعد الهزائم الفادحة في الانتخابات المحلية.

وفي مقابلة مع صحيفة "التايمز" أشار سوناك إلى أن المملكة المتحدة في طريقها نحو برلمان معلق، وادعى أن الناخبين لا يريدون رؤية زعيم حزب العمال كير ستارمر "مدعوما في داونينغ ستريت" من قبل الحزب الوطني الاسكتلندي أو الأحزاب الصغيرة.

واعتبر أن دعم كير ستارمر من قبل الحزب الوطني الاسكتلندي والديمقراطيين الليبراليين وحزب الخضر سيكون "بمثابة كارثة لبريطانيا"، معتبرا أن "البلاد لا تحتاج إلى مزيد من المساومات السياسية، بل إلى العمل. نحن الحزب الوحيد الذي لديه خطة لتحقيق أولويات الشعب".

ويأتي تصريح سوناك بعد أن تعززت الهزيمة المدوية التي مني بها حزب المحافظين في الانتخابات المحلية، مع تقدم حزب العمال، خصوصا في لندن بفوز رئيس بلديتها صادق خان بولاية ثالثة.

وأظهرت النتائج فوز حزب العمال بأكثر من 180 مقعدا ورئاسة 8 مجالس محلية إضافية، فيما خسر المحافظون نحو 470 مقعدا و10 مجالس محلية على الأقل.

المصدر: sky news + RT