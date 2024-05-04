هزيمة المحافظين تتعمق بفوز صادق خان برئاسة بلدية لندن

تعززت الهزيمة المدوية التي مني بها حزب المحافظين البريطاني في الانتخابات المحلية، مع تقدم حزب العمال، خصوصا في لندن بفوز رئيس بلديتها صادق خان بولاية ثالثة.

زفاز العمالي صادق خان السبت بولاية ثالثة متفوقا بفارق كبير على منافسته المحافظة سوزان هول، بعد فرز النتائج في جميع مناطق العاصمة في الانتخابات المحلية.

ويواجه المحافظون الذين يتولون السلطة منذ 14 عاما في المملكة المتحدة، أسوأ انتكاسة لهم منذ 40 عاما في الانتخابات التي دعي فيها الناخبون للتصويت في انتخابات تشريعية فرعية فاز بها حزب العمال.

وأظهرت النتائج فوز حزب العمال بأكثر من 180 مقعدا ورئاسة 8 مجالس محلية إضافية، فيما خسر المحافظون نحو 470 مقعدا و10 مجالس محلية على الأقل.

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وفي خطاب ألقاه عقب إعلان النتائج، قال خان إنه فخور بفوزه مضيفا أنه يأمل بأن تكون هذه السنة عام تغيير كبير مع حكومة عمالية.

وبحسب مراقبين المكاسب الكبيرة التي حققتها المعارضة العمالية تعزز فرص تولي زعيمها كير ستارمر رئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

وقال ستارمر السبت حيث احتفل بانتخاب رئيسة البلدية العمالية كلير وارد: اليوم نحتفل بطي صفحة وفتح صفحة جديدة، وهي إحدى الخطوات الأخيرة قبل الانتخابات التشريعية.

ودافع رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يسعى إلى توحيد صفوف المحافظين، من جانبه، السبت عن سياسته، خصوصا تلك المتعلقة بخطته لترحيل المهاجرين إلى رواندا وخفض الضرائب.

من ناحية ثانية يرى مراقبون أن حزب العمال خسر تأييدا واسعا من مؤيديه بسبب موقفه الذي يعتبره البعض مؤيدا لإسرائيل في حربها على غزة.

واعتبر المتخصص في أبحاث الرأي جون كيرتس في تحليل لصحيفة "آي" أن الحزب استفاد من رغبة شريحة واسعة من الناخبين بالحاق الهزيمة بالمحافظين، وليس دعم العمال.

المصدر: أ ف ب