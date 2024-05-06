سيناتور روسي يسمي "الهدف الأكبر" لماكرون في المحادثات مع نظيره الصيني

اعتبر سيناتور روسي بارز أن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون سيسعى في اللقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ للوصول إلى نفس مستوى رؤساء قوى "المثلث الكبير" وهي الصين والولايات المتحدة وروسيا.

وكتب أليكسي بوشكوف عبر "تلغرام" اليوم الاثنين في تعليق على اجتماع ماكرون وشي: "ماكرون يستقبل شي في باريس وطموحه الأساسي هو الوقوف على نفس مستوى رؤساء قوى “المثلث الكبير" المتمثلة في الصين والولايات المتحدة وروسيا. لكن فرنسا لا تملك القدرة على ذلك ولا درجة كافية من السيادة تسمح لها بتنفيذ سياسة مستقلة حتى داخل التحالف الغربي".

وحسب بوشكوف، فقد "ضحت فرنسا بسيادتها التي كانت تتمتع بها تحت قيادة الجنرال شارل ديغول، لصالح الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الذي تشكل الولايات المتحدة عموده الفقري.. قليلون يصدقون تصريحات ماكرون بأن أوروبا يجب أن تسعى جاهدة إلى "الاستقلالية الاستراتيجية"، فيما يرى الجميع كيف يخضع الاتحاد الأوروبي وفرنسا نفسيهما لمصالح واشنطن".

وتابع بوشكوف: "لا يمكنك ادعاء القيادة من خلال تسليم القيادة للآخرين. ولا يمكن لماكرون الهروب من هذا التناقض، أما محاولته - مرة أخرى - لإقناع بكين بتغيير نهجها في التعامل مع روسيا فستعطي نفس النتائج السابقة.. فشلت واشنطن وبرلين في ذلك، وستفشل باريس أيضا".

إقرأ المزيد

ووصل شي إلى فرنسا أمس الأحد وسيبقى فيها حتى الأربعاء. ومن المقرر أن يجري الزعيم الصيني محادثات مع ماكرون، وأن يلتقي أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي تعتزم، وفقا للمتحدث باسم المفوضية إريك مامر، الانضمام إلى الحوار بين الرئيسين في باريس.

والزيارة الحالية هي أول رحلة يقوم بها شي إلى فرنسا منذ خمس سنوات، وذكر مقربون من الرئيس الفرنسي، أنها تتزامن مع الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كما تأتي في أعقاب زيارة ماكرون إلى بكين في أبريل 2023. وفي إطار جولته الأوروبية، التي تستمر حتى 10 مايو، سيزور شي أيضا صربيا وهنغاريا.

المصدر: "نوفوستي"