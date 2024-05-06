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رئيسة المفوضية الأوروبية قلقة من المنافسة الصينية

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رئيسة المفوضية الأوروبية قلقة من المنافسة الصينية
Legion-Media
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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها ستضغط من أجل منافسة "عادلة" مع الصين خلال محادثات ستجريها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الموجود في باريس.

وقالت فون دير لاين قبل ساعات من اجتماع ثلاثي في باريس مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "علينا أن نتحرك للتأكد من أن المنافسة عادلة وغير مشوهة".

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وأضافت "الصين تُصنّع حاليا، مع دعم هائل، أكثر مما تبيع، بسبب انخفاض الطلب الداخلي لديها، وهذا يؤدي إلى زيادة المعروض من المنتجات الصينية المدعومة، مثل السيارات الكهربائية والصلب، مما يؤدي إلى تجارة غير عادلة".

وشددت على أن "أوروبا لا يمكنها قبول ممارسات كهذه تشوه السوق ويمكن أن تؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا".

وأشارت فون دير لاين إلى أنها أوضحت في مناقشات سابقة مع الرئيس الصيني أن "الاختلالات الحالية في الوصول إلى الأسواق ليست دائمة ويجب أن تعالج".

المصدر: "أ ف ب"

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