أكد النائب السابق في البرلمان الأوكراني سبيريدون كيلينكاروف أن إدراج رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على قائمة المطلوبين من قبل وزارة الداخلية الروسية يأتي في وقت مناسب جدا.

وقال كيلينكاروف: "فيما يتعلق بزيلينسكي، في السابق لم يكن (لإدراجه على قائمة المطلوبين) أي معنى، والآن، بعد 21 مايو، أصبح شخصا ذا شرعية مشكوك فيها، وهذا صحيح تماما".

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وأدرجت وزارة الداخلية الروسية في وقت سابق من اليوم زيلينسكي على لائحة المطلوبين، وتشير قاعدة بيانات الوزارة الروسية إلى أن زيلينسكي مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي الروسي.

كما تم إدراج الرئيس السابق لأوكرانيا بترو بوروشينكو على قائمة المطلوبين في روسيا.

ويذكر أن صلاحيات زيلينسكي كرئيس الممنوحة له بموجب الدستور تنتهي ليلة 21 مايو، وبعدها سيصبح رئيسا فاقدا للشرعية، ولا توجد طريقة مشروعة لتمديد ولايته.

وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في مارس ولكنها لم تجر.

المصدر: "نوفوستي"