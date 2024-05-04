الرئيس الصيني يؤكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع الدول الإسلامية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون مع الدول الإسلامية.

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وكتب شي في خطاب للقمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي، نقل التلفزيون الصيني نصه: "الصين مستعدة لمواصلة التعاون مع الدول الإسلامية من أجل الحفاظ على الصداقة التقليدية وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون البراغماتي وتوسيع التبادلات التجارية".

وأشار الرئيس الصيني إلى أنه الصين والدول الإسلامية دعمت في السنوات الأخيرة بعضها البعض في القضايا التي تؤثر على المصالح الأساسية والاهتمامات المتبادلة.

وأشار إلى أن الطرفين حققا نتائج مثمرة في التعاون البراغماتي وتحسين العلاقات الودية، وخلق نموذج للتعاون.

وتعقد منظمة التعاون الإسلامي الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في بانجول عاصمة غامبيا اليوم السبت وتستمر يومين.

وتبحث القمة قضايا العالم الإسلامي السياسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والمسائل الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والقانونية والثقافية وقضايا الشباب والمرأة والأسرة والعلوم والتكنولوجيا والإعلام، كما تناقش المسائل المتعلقة بنبذ خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا وتعزيز الحوار، وقضايا التغير المناخي والأمن الغذائي.

المصدر: RT