تقرير إسرائيلي: قطر تتوقع طلبا أمريكيا بطرد قادة "حماس" وهي منفتحة على ذلك

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر قوله إن "الدوحة تتوقع طلبا أمريكيا بطرد قادة حماس وهي منفتحة على ذلك"، فيما من المقرر أن يصل وفد الحركة للقاهرة لإجراء محادثات مع الوسطاء.

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ولفتت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع إلى أن قطر مستعدة لقبول طلب من الولايات المتحدة لطرد قادة حماس من الدوحة وتتوقع أن يتم ذلك قريبا.

وأشار المصدر المطلع إلى أن طلب الولايات المتحدة من الدوحة طرد قيادة حماس قد يأتي إذا رفضت الحركة العرض الأخير المطروح على الطاولة، بشأن اتفاق يفضي إلى تبادل للأسرى ووقف للنار.

وأضاف أنه "نظرا لأن الصبر مع حماس بدأ ينفد في واشنطن، فإن أي شيء آخر غير الرد الإيجابي على الصفقة المطروحة قد يكون كافيا لدفع الولايات المتحدة إلى مطالبة قطر رسميا بطرد قادة حماس".

وفي هذا الشأن، قال مسؤول إسرائيلي، وفق "تايمز أوف إسرائيل" إنه من غير المتوقع أن ترفض حماس العرض بشكل كامل، بل ستعود بعرض معدل خاص بها.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية تحدثت في وقت سابق، عن أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال لرئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني الشهر الماضي إن على الدوحة طرد قادة حماس إذا استمرت الحركة في رفض مقترحات صفقة الرهائن.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على حماس لرفضها قبول العروض السابقة وقالت إن حماس هي العقبة الوحيدة أمام التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح العشرات من الرهائن الإسرائيليين الأكثر ضعفا مقابل وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل.

يأتي ذلك، بينما تقف المفاوضات أمام منعطف خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، بحسب ما أوردت "تايمز أوف إسرائيل"، مع وصول رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز إلى القاهرة أمس وتوجه وفد من حماس في وقت لاحق اليوم، بينما ينتظر الجانبان رد الحركة على اقتراح الصفقة الأخير الذي صاغه الوسطاء (مصر وقطر وأمريكا) بعدما حصلوا على الضوء الأخضر من إسرائيل.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل