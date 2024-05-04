بينهم بيلوسي وكيري.. بايدن يكرم شخصيات ديمقراطية في حفل خيم عليه ظل ترامب

منح الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، أعلى وسام مدني أمريكي لـ19 شخصية، بينها أسماء كبيرة في الحزب الديمقراطي، خلال حفل خيم عليه ظل منافسه دونالد ترامب.

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يمنح "وسام الحرية" سنويا لشخصيات "ساهمت بطريقة مثالية بازدهار الولايات المتحدة أو بقيمها أو بأمنها" أو "بالسلام في العالم".

وبتكريمه آل غور (76 عاما)، نائب الرئيس الأسبق بيل كلينتون والناشط المناخي والمرشح الرئاسي الذي لم ينجح في مواجهة جورج بوش الابن، ذكر بايدن أن هذا الديمقراطي قبل نتيجة تلك الانتخابات "باسم وحدتنا وثقتنا في مؤسساتنا".

وقال بايدن (81 عاما) مخاطبا إياه "أعتقد أن ما فعلته مدهش"، في إشارة واضحة منه إلى منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر الجمهوري دونالد ترامب الذي لم يعترف أبدا بهزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

كما قدم بايدن وساما لنانسي بيلوسي (84 عاما)، الرئيسة السابقة لمجلس النواب والشخصية الأساسية في الحياة السياسية الأمريكية. وقال "في 6 يناير 2021... دافعت عن الديمقراطية" في وقت كان مناصرون لترامب يهاجمون مبنى الكابيتول.

وقالت بيلوسي من جهتها إنها "ممتنة إلى الأبد"، مشددة على أن هذه الميدالية "تمثل القيمة الأعز في أمريكا: الحرية".

ومن الشخصيات الديموقراطية الكبيرة الأخرى المكرمة، جون كيري (80 عاما) وهو من قدامى المحاربين خلال حرب فيتنام، وقد شهدت مسيرته السياسية الطويلة خسارته في الانتخابات الرئاسية في مواجهة جورج بوش الابن عام 2004، قبل أن يقود وزارة الخارجية بين عامي 2013 و2017. كما شغل كيري في الآونة الأخيرة منصب مبعوث الولايات المتحدة الخاص للمناخ.

كذلك، كرم بايدن رجل الأعمال مايكل بلومبرغ (82 عاما) وهو عمدة جمهوري سابق لنيويورك، اصطف لاحقا خلف بايدن ومول حملته الانتخابية.

كما كرم العضو الديمقراطي في مجلس النواب جيمس كلايبورن (83 عاما). وقال البيت الأبيض عن هذا الرجل المتحدر من أصل إفريقي والذي أدى دورا حاسما في وصول بايدن إلى البيت الأبيض إنه "قد غير حياة ملايين الأمريكيين".

المصدر: أ ف ب+ CBS