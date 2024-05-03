هنغاريا: حضور عسكريي الناتو في أوكرانيا سيكون تخطيا للخطوط الحمراء

صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بأن حضور القوات الأمريكية أو الأوروبية سيعني تخطي الخطوط الحمراء.

وقال سيارتو في تصريح لقناة LCI الفرنسية: "إذا كان في أوكرانيا جنود أوروبيون أو أمريكيون فهذا سيعني أننا تخطينا الخطوط الحمراء التي وضعها حلف الناتو. واتخذنا قرارا بأن علينا أن نبذل كل ما بوسعنا من أجل تفادي مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا".

وتابع: "إذا أرسلت دولة عضو في الناتو قواتها إلى أوكرانيا، فهذا سيعني نزاعا مباشرا مع روسيا، وهذا سيعني الحرب العالمية الثالثة".

وأضاف الوزير الهنغاري أنه لهذا السبب تعتبر هنغاريا تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا "خطيرة"، ومحذرا من تصعيد النزاع في إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا.

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وأكد أن هنغاريا غير معنية بالتصعيد في البلد المجاور.

وأشار إلى أنه "بدلا من التفكير في توريدات الأسلحة الجديدة وإرسال القوات أو في السلاح النووي ينبغي إعلان وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام".

ودعا سيارتو الزعماء الأوروبيين إلى البحث عن سبل تحقيق السلام بدلا من المشاركة في النزاع. وقال: "إن موقفنا يتمثل في أن هذه ليست حربنا، ليست حربا أوروبية، حيث لم تتعرض أوروبا للهجوم. هذا نزاع بين دولتين وتصعيده خطير للغاية".

وشدد على أن عملية السلام يجب أن تجري "بمشاركة كافة الأطراف المعنية"، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على الاتصال بالسلطات الروسية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح مجددا في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست" بأنه لا يستبعد إرسال القوات إلى أوكرانيا في حال اختراق القوات الروسية للدفاعات الأوكرانية وتوجه كييف بطلب إرسال القوات.

وتحدث ماكرون عن تأييد "دول كثيرة" للموقف الفرنسي.

المصدر: نوفوستي