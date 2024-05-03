سحب دخان سام في سماء برلين والسلطات تصدر تنبيهات تحمل علامة "خطر" (فيديو)

غطى الدخان السام جزءا من العاصمة الألمانية برلين، بسبب حريق في أحد المصانع، وتلقى المواطنون تنبيهات طوارئ تحمل علامة "خطر" من إدارة الدفاع المدني.

وفي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، تلقى سكان برلين والمنطقة المحيطة بها تنبيها طارئا من السلطات المختصة، بإشارة صوتية على هواتفهم الذكية.

وذكرت الرسالة التي تحمل علامة "خطر"، أن هناك حريقا في مصنع في منطقة ليخترفيلده في برلين، وينبعث منه دخان سام.

وجاء في الرسالة التي نشرت على الموقع الإلكتروني لإدارة الدفاع المدني: "يدل تحليل الأحوال الجوية واتجاه الرياح المقابلة، على أن سحب الغاز الدخانية ستتحرك من موقع الحريق باتجاه الشمال. ويجب على الجميع التقيد بالتعليمات، حتى لو لم تكن هناك سحب الدخان مرئية".

كما نشرت الإدارة خريطة توضح الانتشار المتوقع للدخان، حيث تم تحديد الجزء الغربي بأكمله من المدينة باللون الأحمر. ينصح السكان بتجنب المنطقة وإغلاق النوافذ والأبواب وإيقاف تشغيل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحريق اندلع في ورشة عمل بمصنع للتعدين حيث توجد مواد كيميائية خطرة في المبنى ويتم إطفاء الحريق من الخارج.

من جانبها أشارت صحيفة B.Z إلى أن الحريق اندلع في مصنع لشركة الدفاع Diehl، التي تنتج مكونات لنظام الدفاع الجوي IRIS-T في برلين.

المصدر: نوفوستي