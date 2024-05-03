سموتريتش: "حماس" تبحث عن اتفاق دفاعي مع الولايات المتحدة
ادعى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن زعيم "حماس" يحيى السنوار يبحث عن تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة، منتقدا أي زعيم إسرائيلي يوافق على مثل هذه الصفقة مع "حماس".
وكتب سموتريتش في منشور عبر منصة "إكس": "رئيس حماس يحيى السنوار لا يدعو إلى وقف إطلاق النار، بل يدعو إلى تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة يتيح له ولجميع القتلة والجزارين والمغتصبين حصانة كاملة. كما أنه يمنع إسرائيل من القضاء على حماس، والسماح لهم بالاستعداد لمذبحتهم القادمة".
وأضاف: "أي زعيم إسرائيلي يوافق على ذلك بالتوقيع أو غض الطرف سيذكره العالم لأنه أهمل عمدا أمن مواطني إسرائيل"، داعيا إسرائيل إلى الانخراط الفوري في عملية عسكرية في رفح.
זו המשמעות של "הערבויות" האמריקאיות והמצריות לחמאס לעצירת המלחמה.— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) May 3, 2024
כל מנהיג ישראלי שיסכים לכך בחתימה או בהעלמת עין ייזכר לדראון עולם בכך שהפקיר ביודעין את ביטחון אזרחי ישראל. בטבח הבא חלילה אף אחד כבר לא יוכל לומר "לא ידעתי".
רפיח עכשיו ומיד. בכל הכח. עד להשמדת חמאס.
المصدر: RT