الاستخبارات الكورية الجنوبية تتهم كوريا الشمالية بـ"التخطيط لهجمات إرهابية" ضد سفارات سيئول

اتهم جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية الجمعة، كوريا الشمالية بالتخطيط "لهجمات إرهابية" ضد سفارات سيئول ومواطنيها بالخارج ما دفعها إلى رفع مستوى تأهب بعثاتها الدبلوماسية في 5 دول.

وأكد جهاز الاستخبارات الوطني الكوري الجنوبي "رصد مؤشرات عدة على أن كوريا الشمالية تخطط لهجمات إرهابية ضد موظفي سفارتنا أو مواطنينا في عدة دول"، ذاكرا "الصين وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط".

وقال في بيان إن "بيونغ يانغ أرسلت عناصر إلى هذه الدول لتعزيز مراقبة سفارات سيئول، وتقوم أيضا بتحركات محددة مثل البحث عن مواطنين كوريين جنوبيين قد يصبحون هدفا إرهابيا محتملا".

واعتبر جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي أن "هذه التهديدات مرتبطة بموجة من انشقاقات مغتربين كوريين شماليين علقوا في الخارج خلال جائحة كوفيد-19، ويسعون بأي وسيلة إلى تجنب العودة بعدما أعادت بيونغ يانغ فتح حدودها حاليا".

ويعد الانشقاق جريمة خطرة في كوريا الشمالية، ويواجه من يحاولون الانشقاق عقوبات شديدة.

وقالت الاستخبارات الكورية الجنوبية إنه "يشتبه في أن دبلوماسيين كوريين شماليين أرسلوا تقارير كاذبة إلى بيونغ يانغ متهمين سيئول بتحريض هؤلاء الأشخاص على الانشقاق، من أجل تجنب اعتبارهم مسؤولين بشكل غير مباشر ومعاقبتهم".

ورأى جهاز الاستخبارات في النتيجة أن "النظام الكوري الشمالي قد يكون "يستعد لاجراءات انتقامية" ضد دبلوماسيين كوريين جنوبيين".

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الخميس أنها "رفعت مستوى التأهب لمكافحة الإرهاب في سفاراتها في كمبوديا ولاوس وفيتنام، وفي قنصلياتها في مدينة شنيانغ شمال شرق الصين، وفي مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا". ولدى بيونغ يانغ أيضا بعثات دبلوماسية في هذه الأماكن الخمسة.

المصدر: "أ ف ب"