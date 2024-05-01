سيئول تتهم بيونغ يانغ بتدريب "حماس"

رجحت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية وجود علاقات بين بيونغ يانغ وحركة "حماس" في عدة مجالات، تشمل "التدريب العسكري وتبادل الخبرات".

وقالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية في تقريرها السنوي حول "الإرهاب العالمي": "هناك شكوك حول وجود روابط بين كوريا الشمالية وحركة "حماس" الفلسطينية في مجالات، بما في ذلك التدريب العسكري وتبادل التكتيكات".

وكانت وكالة الاستخبارات الوطنية قد أكدت في يناير الشكوك في أن "أسلحة كورية شمالية تستخدم من قبل حركة "حماس" في حربها ضد إسرائيل على الرغم من نفي بيونغ يانغ المتكرر لمثل هذه المعاملات".

وحذرت وكالة الاستخبارات الوطنية في تقريرها من "احتمال قيام كوريا الشمالية بشن هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة وطائرات شراعية آلية قائلة: "لا يمكن استبعاد احتمال حدوث تسلل واستفزاز متزامنين باستخدام طائرات بدون طيار وطائرات شراعية آلية" في ظل "تكثيفت كوريا الشمالية اختبارات الأسلحة والتهديدات الشفهية وسط مزاعم عن عمليات نقل غير مشروعة للأسلحة".

وذكرت وكالة "يونهاب"، بالحادث الذي حصل عام 1987، عندما انفجرت قنبلة وضعت على متن طائرة كورية جنوبية مما أدى إلى مقتل 115 شخصا كانوا على متنها، حيث اتهمت سيئول بيونغ يانغ بـ"تدبير الحادث".

وحذر الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، آواخر مارس الماضي، كوريا الشمالية من أنها ستدفع "ثمنا أكبر" في حال "قيامها باستفزاز متهور"، على خلفية التوترات بعد التجارب الصاروخية المستمرة من قبل بيونغ يانغ.

المصدر: وكالة "يونهاب"