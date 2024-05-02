الرئاسة الأوكرانية: نحن بحاجة إلى قرار أوروبي لإعادة الرجال إلى البلاد

صرح مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك بأن أوكرانيا تحتاج إلى "قرار مشترك" من الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة الرجال الأوكرانيين الخاضعين للاستدعاء العسكري من الخارج.

وقال بودولياك في تصريح لموقع "ديلفي" الإعلامي الليتواني، يوم الخميس: "بكل تأكيد من الضروري أن يكون هناك قرار أوروبي مشترك".

وأضاف: "يسرني أن المناقشة جارية في أوروبا الآن لأن هذا يبدو غريبا بالفعل، حيث تنزف وتقاتل البلاد... والكثير من الشباب الذين غادروا في الأشهر الأولى من الحرب لا يدعمون بلادهم التي تقاتل منذ عامين".

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وأعرب عن أمله في أن أوروبا "ستتوصل إلى القرار الصحيح بعد مناقشات طويلة"، معتبرا أن الشباب "العاطلين" الذين قد بلغوا سن الاستدعاء للخدمة العسكرية "يسيئون إلى سمعة أوكرانيا".

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا قد صرح في وقت سابق بأن الخارجية الأوكرانية ستوقف تقديم الخدمات القنصلية في الخارج للرجال الأوكرانيين الخاضعين للاستدعاء للخدمة العسكرية، وذلك في إطار المساعي لضمان عودتهم إلى أوكرانيا لأداء الخدمة ومنعهم من التهرب من التعبئة.

المصدر: "ديلفي"