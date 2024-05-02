 
مباشر

السلطات الأمريكية: كلفة بناء جسر جديد في بالتيمور تزيد عن 1.7 مليار دولار

أخبار العالم

السلطات الأمريكية: كلفة بناء جسر جديد في بالتيمور تزيد عن 1.7 مليار دولار
Globallookpress Aaron Schwartz - CNP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xgtc

أعلنت سلطات ولاية ميريلاند الأمريكية أن كلفة بناء جسر جديد في مدينة بالتيمور بالولاية ليحل محل الجسر الذي انهار نهاية مارس الماضي، ستتراوح بين 1.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن سلطات الولاية قولها إن "إعادة بناء جسر بالتيمور الذي دمرته سفينة شحن في مارس ستتكلف ما بين 1.7 مليار دولار إلى 1.9 مليار دولار".

إقرأ المزيد
بعد انهيار جسر بالتيمور.. أزمة بقيمة 81 مليار دولار تضرب الولايات المتحدة
بعد انهيار جسر بالتيمور.. أزمة بقيمة 81 مليار دولار تضرب الولايات المتحدة

وقال وزير النقل الأمريكي في ولاية ماريلاند بول فيديفيلد للصحيفة إنه من المقرر الانتهاء من بناء الجسر الجديد في خريف عام 2028.مشيرا إلى أنه سيتم تصميم الجسر الجديد وفقا لمعايير السلامة الحديثة ولن ينهار في حالة انعطاب أي من مكوناته.

واصطدمت سفينة شحن ترفع علم سنغافورة في صباح 26 مارس، كانت تبحر من بالتيمور إلى كولومبو بسريلانكا، بجسر "فرانسيس سكوت كي كي" في بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية، مما أدى إلى انهيار الجسر.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا