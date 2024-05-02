الناتو يتهم روسيا بممارسة "أنشطة خبيثة هجينة" على أراضي أعضاء الحلف

اتهم حلف الناتو روسيا بممارسة "أنشطة خبيثة هجينة" على أراضي عدد من الدول الأعضاء في الحلف.

وقال الحلف في بيان له، يوم الخميس، إن "دول الناتو قلقة للغاية إزاء الأنشطة الخبيثة الأخيرة على أراضي الحلف، بما فيها تلك اتي أدت إلى فتح تحقيقات واتهام العديد من الأشخاص بأنشطة لصالح دولة معادية في كل من التشيك وإستونيا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وبريطانيا".

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وحسب البيان، فإن تلك الأنشطة تشمل "التضليل والتخريب وأعمال عنف وهجمات سيبرانية وغيرها من العمليات الهجينة".

وأكد الناتو عزمه على "الدفاع من العمليات والهجمات الهجينة"، وأن تلك الدول "لن تمنع الناتو من مواصلة إمداد أوكرانيا" بالأسلحة.

وأضاف الحلف أن أعضاءه ستقوم بالخطوات اللازمة للرد على تلك العمليات بشكل منفرد ومشترك.

يذكر أن سلطات عدد من دول الناتو فتحت تحقيقيات ضد مواطنين بتهم التجسس وغير ذلك من الأعمال لصالح دولة أجنبية. ويتهم بعض الأشخاص ممن تجري التحقيقات معهم بالعمل لصالح روسيا.

المصدر: تاس