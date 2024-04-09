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النمسا.. موظف سابق في جهاز أمني يتهم بالتجسس لصالح روسيا

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النمسا.. موظف سابق في جهاز أمني يتهم بالتجسس لصالح روسيا
Legion-Media Daniel Scharinger
صورة من الأرشيف
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أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر عن توجيه الاتهام بالتجسس لصالح روسيا إلى موظف سابق في الهيئة الفدرالية لحماية الدستور ومحاربة الإرهاب.

وأوضح الوزير في بيان صادر عنه، يوم الثلاثاء، أن لائحة الاتهام تشمل تهما منها "التجسس وتجاوز الصلاحيات والخيانة العظمى وبيع أسرار الدولة لروسيا".

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وخلال اجتماع أمني في فيينا مساء الثلاثاء، أعلن كارنر أن الأجهزة الأمنية النمساوية تحتاج إلى وسائل معاصرة للتحقيق، بما في ذلك الوسائل للرقابة على الاتصال عبر الانترنت ومتابعة التطبيقات لتبادل الرسائل.

يذكر أن الموظف السابق في الهيئة الفدرالية النمساوية لحماية الدستور ومحاربة الإرهاب، المدعو إيغيستو أوت، تم القبض عليه في أواخر مارس الماضي للاشتباه بنقل معلومات سرية إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي

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