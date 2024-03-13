موسكو: سنرد على قرار النمسا طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس

أكد مصدر في الخارجية الروسية لوكالة "نوفوستي" أن موسكو سترد على قرار النمسا طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس.

وقال المصدر للوكالة، يوم الأربعاء، إن "روسيا سترد بشكل مناسب على قرار فيينا غير المبرر".

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وكانت وسائل الإعلام النمساوية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الخارجية النمساوية قررت طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس.

وتتهم النمسا الدبلوماسيين الروسيين بأعمال "لا تتجاوب مع الصفة الدبلوماسية"، وأمهلتهما حتى الثلاثاء المقبل، 19 مارس، لمغادرة البلاد.

وكان السفير الروسي لدى النمسا، دميتري ليوبينسكي، قد تحدث عن تدهور العلاقات بين روسيا والنمسا في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن فيينا "اتخذت موقفا غير ودي" تجاه روسيا.

المصدر: نوفوستي