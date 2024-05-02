على غرار الجامعات الأمريكية.. الطلبة البريطانيون ينظمون احتجاجات دعما لغزة (فيديو)

نظم العشرات من الطلاب المؤيدين لفلسطين احتجاجات في الجامعات في جميع أنحاء بريطانيا في وقفة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، على غرار الاعتصامات في جامعات الولايات المتحدة.

نصب المتظاهرون في جامعات مانشستر وليدز وبريستول وشيفيلد ونيوكاسل، الخيام ووضعوا لافتات مناهضة لإسرائيل، حيث دعوا إلى إنهاء العمل العسكري في قطاع غزة.

Mahasiswa Universitas Manchester di Inggris mendirikan perkemahan dalam solidaritas dengan Palestina dan Gaza.



Students of the University of Manchester in Britain set an encampment in solidarity with Palestine and Gaza. pic.twitter.com/WKTpuI3tDf — мυнαммα∂ єfαиѕ уυ∂нα kolibu (@KolibuF) May 2, 2024

ملأ طلاب من جامعة مانشستر حديقة الجامعة باللافتات واللوحات والأعلام الفلسطينية لدعوة الجامعة إلى "إنهاء شراكتها مع الأنظمة التي تدعم إسرائيل".

وكُتب على إحدى اللافتات: "بريطانيا تدعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية".

Oh yes, if you like racist terrorists out to murder Jews, then Leeds is for you.



Here, some of the students have a jolly old time chanting for terror just yesterday.



And don't worry! The uni employs the local "Palestine Solidarity Campaign" leader. Hatred is fine. No problem. https://t.co/XjSG3USpc7pic.twitter.com/Vg2bmjSb9C — habibi (@habibi_uk) May 2, 2024

وفي بريستول، ضغط الطلاب على جامعاتهم لقطع العلاقات مع شركات الأسلحة الإسرائيلية ودعم الدعوات لوقف إطلاق النار مع احتدام الحرب في غزة.

وتشكلت حشود كبيرة أيضا في نيوكاسل، حيث يقول الطلاب إن احتجاجهم "سيسلط الضوء على استراتيجية الاستثمار للجامعة وتواطئها في جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية".

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إن الشرطة "ستحظى بدعمنا الكامل" لمعالجة الاضطرابات المحتملة إذا حاول الطلاب تكرار المظاهرات العنيفة التي شهدتها مؤخرا الجامعات الأمريكية.

المصدر: ديلي ميل