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الكرملين يعلق على الضربة المحتملة ضد جسر القرم

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الكرملين يعلق على الضربة المحتملة ضد جسر القرم
Sputnik
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أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن نظام كييف لا يخفي نواياه بتنفيذ هجمات إرهابية.

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وقال تعليقا على معلومات بشأن التهديدات الأوكرانية باستهداف جسر القرم: "هذا ليس أمرا جديدا، لقد حدث ذلك من قبل، ولا نرى أي عناصر جديدة هنا، إن نظام كييف لا يخفي نواياه بمواصلة أنشطته الإرهابية، نأخذ هذا في الاعتبار خلال عملنا".

وأكد الناطق باسم الكرملين على أن الجهات المختصة الروسية تتخذ التدابير اللازمة".

نشر سيرغي كيسليتسا الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" ما يبدو أنه تهديد ضمني بهجوم وشيك قد يحدث هذا العام، على جسر القرم.

وقدم كيسليتسا في منشوره "قائمة بستة أنواع رئيسية من الجسور لعام 2024"، وهي "جسر قوسي"، و"جسر كابولي"، و"جسر معلق"، و"جسر مدعوم بالكوابل"، و"جسر قوسي مقيد"، و"جسر كيرتش (جسر القرم)".

ونشر السفير الأوكراني صورة لكل نوع الجسور التي ذكرها، بينما ترك فراغا مقابل اسم جسر القرم. 

يأتي ذلك بعد أن أطلق سفير ليتوانيا لدى السويد (ووزير الخارجية السابق للبلاد) ليناس لينكيفيسيوس في 27 أبريل تهديدا مشابها عبر "إكس" أيضا، حيث نشر صورة مجمعة تحتوي على صورة لجسر القرم وصورة لإطلاق صاروخ.

المصدر: تاس

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