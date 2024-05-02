في ثاني تهديد من نوعه خلال أيام.. مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة يلمح إلى هجوم وشيك على جسر القرم

نشر سيرغي كيسليتسا الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة عبر صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" ما يبدو أنه تهديد ضمني بهجوم وشيك قد يحدث هذا العام، على جسر القرم.

يأتي ذلك بعد أن أطلق سفير ليتوانيا لدى السويد (ووزير الخارجية السابق للبلاد) ليناس لينكيفيسيوس في 27 أبريل تهديدا مشابها عبر "إكس" أيضا، حيث نشر صورة مجمعة تحتوي على صورة لجسر القرم وصورة لإطلاق صاروخ. وعلق دميتري بوليانسكي، النائب الأول للمندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، على تهديد لينكيفيسيوس بالقول إنه "سيندم على كل هذه الأخطاء".

If someone hasn't had a chance to take a photo at the Kerch bridge, it's still time. pic.twitter.com/SH9SxejoTk — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) April 27, 2024

وقدم كيسليتسا في منشوره "قائمة بستة أنواع رئيسية من الجسور لعام 2024"، وهي "جسر قوسي"، و"جسر كابولي"، و"جسر معلق"، و"جسر مدعوم بالكوابل"، و"جسر قوسي مقيد"، و"جسر كيرتش (جسر القرم)".

ونشر السفير الأوكراني صورة لكل نوع الجسور التي ذكرها، بينما ترك فراغا مقابل اسم جسر القرم.

2024 list of 6 Main Types of Bridges

•Arch Bridges.

•Cantilever Bridges.

•Cable-Stayed Bridges.

•Suspension Bridges.

•Tied-Arch Bridges.

•Kerch Bridges. pic.twitter.com/WVNP79VAjw — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) May 1, 2024 ر

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وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن قبل أسابيع أن كييف تعد خطة لهجوم مضاد جديد، تتضمن تدمير جسر القرم.

وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على خطط الرئيس الأوكراني لشن "هجوم مضاد" جديد، بقولها إن زيلينسكي "سيبيد الأوكرانيين" في نهاية المطاف.

وحاولت كييف مرارا ضرب جسر القرم. وفي 17 يوليو من العام الماضي، هاجمه الجيش الأوكراني بمسيرتين بحريتين. وأدى الانفجار إلى تدمير جزء من الطريق من الجسر، واعترف جهاز الأمن الأوكراني بمسؤوليته عن الهجوم الإرهابي.

كما انفجرت شاحنة على جسر القرم في صباح يوم 8 أكتوبر 2022، مما أدى إلى اشتعال النيران في 7 صهاريج وقود. وقال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي ماليوك في يوليو من العام الماضي أن الأمن الأوكراني كان وراء ذلك.

المصدر: RT