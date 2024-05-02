بيسكوف: قضايا الأمن الدولي والإقليمي على جدول زيارة بوتين للصين

قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن قضايا الأمن الدولي والإقليمي ستكون مطروحة على جدول أعمال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين مايو الجاري.

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جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان الحد من التسلح مدرجا على جدول أعمال الزيارة على خلفية الأنشطة الأمريكية في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تابع: "بطريقة أو بأخرى، سيتم طرح قضايا الأمن الدولي والإقليمي خلال زيارة الرئيس بوتين إلى الصين".

وكان بيسكوف قد قال للصحفيين، 26 أبريل الماضي، إن الاستعدادات لزيارة بوتين إلى الصين قد اكتملت، وأعلن بوتين، 25 أبريل، خلال مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال أن زيارته للصين مقررة في مايو.

المصدر: تاس