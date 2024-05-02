مسافر يهاجم أفراد طاقم طائرة تابعة لشركة "إلعال" الإسرائيلية

اضطرت طائرة تابعة لشركة "إلعال" الإسرائيلية كانت متجهة إلى جورجيا للعودة إلى مطار بن غوريون، بعد أن هاجم أحد المسافرين أفراد الطاقم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الراكب الذي لم يكشف عن جنسيته تصرف بعنف مع طاقم أفراد الطائرة التي كانت متجهة إلى العاصمة الجورجية تبليسي، مشيرة إلى أنه تم توقيف الراكب بعد أن هبطت الطائرة في مطار بن غوريون.

وقالت "إلعال": "هذا ليس حادثا أمنيا. تنظر الشركة إلى الحادث على محمل الجد وتتخذ جميع التدابير التي تتطلبها الإجراءات والقانون بالتنسيق مع سلطات التنفيذ ذات الصلة. ليس لدينا أي تسامح مع العنف".

المصدر: Ynet