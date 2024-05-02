كوليبا: أكثر من نصف منظومة الطاقة في أوكرانيا تضرر بالضربات الروسية

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، في مقابلة مع مجلة Foreign Policy الأمريكية، إن أكثر من نصف المنشآت في منظومة الطاقة في أوكرانيا تضرر نتيجة الضربات الروسية.

وأضاف كوليبا: "لقد تضررت نصف منشآت منظومة الطاقة في بلادنا، ورغم ذلك يجب علينا مواصلة إدارة البلاد وتنفيذ العمليات العسكرية وحشد الدعم من العالم أجمع".

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واعترف كوليبا كذلك، أنه على مدار عامين من الصراع، أصبحت روسيا أكثر نجاحا في إنتاج الأسلحة "من التحالف الغربي بأكمله".

في 24 أبريل، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة من القوانين المتعلقة بمساعدة أوكرانيا كان وافق عليها مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي في 20 أبريل، ومجلس الشيوخ في 23 أبريل.

وبلغ حجم الحزمة 95 مليار دولار، وهي تشمل بالإضافة إلى 61 مليار دولار لأوكرانيا، 26 مليار دولار لإسرائيل، بالإضافة إلى أموال لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع، بما في ذلك قطاع غزة.

وانتقدت عضو مجلس النواب الأمريكية مارجوري تايلور غرين، تخصيص تمويل إضافي لمساعدة أوكرانيا، وشددت على أنه سيؤدي إلى إبادة جيل كامل من الرجال الأوكرانيين.

المصدر: نوفوستي